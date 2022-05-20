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Сегодня, 15:55

Сорин недоволен изменением дистанций в лыжах

Наталья Марьянчик
Обозреватель
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Тренер сборной России Егор Сорин не одобряет инициативу Международной федерации уравнять дистанции, на которых в Кубке мира будут соревноваться мужчины и женщины.

Ранее FIS объявила, что теперь длина женского марафона составит 50 км, а мужского скиатлона — 20 км.

Сложно оценить это решение, потому что пока очень много вопросов, — сказал Сорин. — Появились какие-то стандартные дистанции для мужчин и женщин, но конкретики мало. Если у женщин увеличивают длину дистанции до мужской, то мы теряем в зрелищности и в конкуренции. Последние два года в женских гонках за медали боролись около десяти спортсменок, это очень круто. А если гонка будет 50 км, то за победу будут бороться единицы, и с огромными отрывами. Вряд ли это будет интересно для телезрителей. Что касается мужчин, это тоже негативно скажется на зрелищности. Будут большие пелотоны, а когда идет группа из 30 человек и все разбираются на последней паре километров — то это тоже не очень интересно смотреть. Это уже пробовали на Кубках мира, когда был масс-старт на 15 км. Мне такой формат не очень нравится.

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Егор Сорин
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