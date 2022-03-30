Вяльбе высказалась об уходе иностранных спонсоров от российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об уходе иностранных спонсоров от российских спортсменов.

«Я буду честной по отношению ко всем производителям российских лыж — у нас их нет. Не получилось найти суперхорошие за последние 100 лет, и я не верю, что они появятся в ближайшие 20-30 лет. Но я уверена, что сейчас все успокоится и вернется, в том числе вернутся и наши партнеры, с которыми мы работаем на протяжении 50, а с некоторыми и 70 лет подряд. А к нашим спортсменам будет точно такое же отношение, как и ранее.

Что касается другого инвентаря, то палки — да, можно, мы знаем, что все палки делают либо в Китае, либо в Пакистане, и делаются они для всех фирм. Лыжероллеры — сейчас ищем, возможно, это будут белорусские. Возможно, есть какая-то часть не совсем стертых прошлогодних. Опять же, партнеры не говорят: «Мы прервали с вами все контракты». Они просто временно не сотрудничают с нами. Мы тоже их понимаем. Все боятся за свой бизнес, может, против них тоже будут какие-то санкции.

Да, есть люди и компании, которые сразу хлопнули дверью. Если они захотят вернуться обратно, то, по крайней мере, пока я остаюсь руководителем, мы к ним не пойдем. Мы найдем абсолютно достойную замену, сто процентов», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.