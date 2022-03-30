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Сегодня, 12:00

Вяльбе высказалась об уходе иностранных спонсоров от российских лыжников

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об уходе иностранных спонсоров от российских спортсменов.

«Я буду честной по отношению ко всем производителям российских лыж — у нас их нет. Не получилось найти суперхорошие за последние 100 лет, и я не верю, что они появятся в ближайшие 20-30 лет. Но я уверена, что сейчас все успокоится и вернется, в том числе вернутся и наши партнеры, с которыми мы работаем на протяжении 50, а с некоторыми и 70 лет подряд. А к нашим спортсменам будет точно такое же отношение, как и ранее.
Что касается другого инвентаря, то палки — да, можно, мы знаем, что все палки делают либо в Китае, либо в Пакистане, и делаются они для всех фирм. Лыжероллеры — сейчас ищем, возможно, это будут белорусские. Возможно, есть какая-то часть не совсем стертых прошлогодних. Опять же, партнеры не говорят: «Мы прервали с вами все контракты». Они просто временно не сотрудничают с нами. Мы тоже их понимаем. Все боятся за свой бизнес, может, против них тоже будут какие-то санкции.
Да, есть люди и компании, которые сразу хлопнули дверью. Если они захотят вернуться обратно, то, по крайней мере, пока я остаюсь руководителем, мы к ним не пойдем. Мы найдем абсолютно достойную замену, сто процентов», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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