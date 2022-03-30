Непряева и Николаева выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева и Светлана Николаева выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсменки прошли гонку за 21 минуту и 12,6 секунды.

Второе место заняли Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова, которые проиграли Непряевой и Николаевой 2,7 секунды. На третьей строчке — Евгения Рудометова и Ольга Кучерук, проигравшие чемпионкам 4 секунды.

Сегодня также состоится финал командного спринта классическим стилем у мужчин.