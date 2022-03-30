Непряева и Николаева выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам
Наталья Непряева и Светлана Николаева выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.
Спортсменки прошли гонку за 21 минуту и 12,6 секунды.
Второе место заняли Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова, которые проиграли Непряевой и Николаевой 2,7 секунды. На третьей строчке — Евгения Рудометова и Ольга Кучерук, проигравшие чемпионкам 4 секунды.
Сегодня также состоится финал командного спринта классическим стилем у мужчин.
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