Вяльбе: «Травма Большунова была достаточно давно, причин для тревоги за его здоровье нет»
16:30
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов восстановился после повреждения и тренируется в полную силу.
«Травма была достаточно давно, это было еще в мае, поэтому Саша тренируется, все в порядке. Следит за тем, чтобы травма не давала потом о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.
24-летний Большунов является двукратным победителем Кубка мира и чемпионом мира в скиатлоне.
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