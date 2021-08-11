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Вяльбе: «Травма Большунова была достаточно давно, причин для тревоги за его здоровье нет»

16:30
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов восстановился после повреждения и тренируется в полную силу.

«Травма была достаточно давно, это было еще в мае, поэтому Саша тренируется, все в порядке. Следит за тем, чтобы травма не давала потом о себе знать, но сейчас никаких причин для тревоги нет», — цитирует Вяльбе ТАСС.

24-летний Большунов является двукратным победителем Кубка мира и чемпионом мира в скиатлоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12106547

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