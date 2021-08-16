Клебо пропустит Олимпиаду-2022, если будет риск заражения коронавирусом

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пропустит Олимпиаду в Пекине, если будет существовать риск заражения коронавирусом.

«Я очень надеюсь, что условия на Олимпиаде будут строгими. Самое худшее, что может произойти — это заражение спортсменов, тогда все закончится. Если я пойму, что на Олимпийских играх есть риск заражения, то я не буду участвовать», — цитирует Клебо VG.

24-летний лыжник является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.