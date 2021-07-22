Чешская лыжница Беранова, которая резко высказывается о русских, жестко упала на тренировке
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Чешская лыжница Тереза Беранова, оскорбившая зимой этого года россиянина Александра Большунова, показала в Instagram жесткое падение на тренировке. Она упала грудью об асфальте во время подъема на лыжероллерах.
«Врываюсь в новом бюстгальтере», — написала Беранова.
Напомним, в феврале в интервью aktualne.cz Беранова раскритиковала Большунова за поведение на финише в мужской эстафете на этапе Кубка мира. Также она назвала российских болельщиков, пишущих оскорбления в интернете, «пустоголовыми».
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