Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Чешская лыжница Беранова, которая резко высказывается о русских, жестко упала на тренировке

02:33
Тереза Беранова. Фото Instagram
Тереза Беранова. Фото Instagram

Чешская лыжница Тереза Беранова, оскорбившая зимой этого года россиянина Александра Большунова, показала в Instagram жесткое падение на тренировке. Она упала грудью об асфальте во время подъема на лыжероллерах.

«Врываюсь в новом бюстгальтере», — написала Беранова.

Публикация от •Tereza Beranova` (@terezz23)

Напомним, в феврале в интервью aktualne.cz Беранова раскритиковала Большунова за поведение на финише в мужской эстафете на этапе Кубка мира. Также она назвала российских болельщиков, пишущих оскорбления в интернете, «пустоголовыми».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Сиэтл» забрал на драфте расширения капитана «Калгари» и голкипера «Вашингтона»
Клуб из Англии вновь удивил мир: команда будет играть в прозрачной форме
Фабио Капелло отреагировал на новость о желании снова поработать в сборной России
Ониека и Айер стали игроками «Брентфорда»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд