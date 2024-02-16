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Лыжные гонки

16 февраля, 10:28

Вяльбе рассказала, как в годы ее выступлений лыжники боролись с морозом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортсмены мазали себя жиром, чтобы не мерзнуть при низкой температуре, во времена, когда выступала трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У нас на международной арене сейчас порог минус 25 градусов, но когда-то был и более низкий порог. Когда я выступала, мы мазали себя жиром, каким-то салом. Сейчас уже тейпы появились, ребята могут надеть два комплекта термобелья, у нас такого вообще не было, у нас гамаши были, и нормально, никто не отморозился», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее из-за морозов эстафетные гонки на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта были перенесены с 15 на 13 февраля. По той же причине 14 февраля сократили дистанцию спринтерского круга в командной гонке.

Источник: https://tass.ru/sport/20002211
Елена Вяльбе
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