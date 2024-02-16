Лыжница Кулешова хочет, чтобы Ступак вернулась на топ-уровень

Лыжница Анастасия Кулешова в интервью «СЭ» рассказала, как воспринимает текущие результаты своей подруги — олимпийской чемпионки Юлии Ступак.

— Не обидно ли тебе за нынешние результаты Юлии Ступак?

— Не обидно. Потому что я знаю ее состояние. Мы живем с ней вместе. Понимаю, на что она рассчитывает, какие у нее мысли по этому поводу. Конечно, хочется, чтобы она была в топе. Но пока так. Это жизнь.

— Не думаешь, что если бы у нее не было олимпийского золота, то сейчас она бы выступала по-другому?

— Возможно. Но опять-таки это мои догадки и догадки всех остальных. А может, и нет. Может, если бы у нее не было золота, то сразу бы завершила карьеру. Или с большей мотивацией тренировалась. Это никак нельзя предугадать.

— Вяльбе призывает ее определяться, потому что здесь по ней бегают катком, а нужно уходить красиво. Согласна?

— Юля — взрослый человек. Она без всяких подсказок и советов решит, что ей нужно делать. Но Елена Валерьевна — очень умный человек и очень правильный и тактичный руководитель, поэтому между собой они поговорят и все решат, что и как дальше делать.

9 февраля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у Ступак «проблемы с головой» и лыжница может завершить карьеру, если не решит их.