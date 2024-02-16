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16 февраля, 10:30

Лыжница Кулешова хочет, чтобы Ступак вернулась на топ-уровень

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лыжница Анастасия Кулешова в интервью «СЭ» рассказала, как воспринимает текущие результаты своей подруги — олимпийской чемпионки Юлии Ступак.

— Не обидно ли тебе за нынешние результаты Юлии Ступак?

— Не обидно. Потому что я знаю ее состояние. Мы живем с ней вместе. Понимаю, на что она рассчитывает, какие у нее мысли по этому поводу. Конечно, хочется, чтобы она была в топе. Но пока так. Это жизнь.

— Не думаешь, что если бы у нее не было олимпийского золота, то сейчас она бы выступала по-другому?

— Возможно. Но опять-таки это мои догадки и догадки всех остальных. А может, и нет. Может, если бы у нее не было золота, то сразу бы завершила карьеру. Или с большей мотивацией тренировалась. Это никак нельзя предугадать.

— Вяльбе призывает ее определяться, потому что здесь по ней бегают катком, а нужно уходить красиво. Согласна?

— Юля — взрослый человек. Она без всяких подсказок и советов решит, что ей нужно делать. Но Елена Валерьевна — очень умный человек и очень правильный и тактичный руководитель, поэтому между собой они поговорят и все решат, что и как дальше делать.

9 февраля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у Ступак «проблемы с головой» и лыжница может завершить карьеру, если не решит их.

Анастасия Кулешова. «Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой
Анастасия Кулешова
Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
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