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Сегодня, 18:17

Вяльбе рассказала, что в России уравняют мужские и женские лыжные дистанции

Виктория Кравченко
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Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, что некоторые соревнования под эгидой организации в новом сезоне будет проходить в соответствии с новым международным стандартом дистанций.

«Мы к этому негативно относимся, но наше мнение никого не интересует. Будет ли этот формат в России? Да, будет. Уже в этом сезоне на первых соревнованиях, что-то будет на этапах Кубка России. Спартакиада вся пройдет в олимпийском формате», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках. Новый формат будет использоваться уже на ближайших Играх 2026 года в Италии.

Источник: https://tass.ru/sport/18225229
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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