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Вяльбе: «Старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны»

Виктория Кравченко
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что думает о мотивации спортсменов на случай, если российской сборной не разрешат выступать на международных соревнованиях.

«Мне кажется, все старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны. Да, не все спортсмены могу заработать, потому что Кубок мира — это коммерческие деньги. Но если они в спорт пришли только, чтобы денег заработать, то это тогда точно не лыжный спорт. Мы стараемся делать все возможное», — цитирует Вяльбе «Спорт День за Днем».

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vyalbe-kak-motivirovat-sportsmenov-dalshe-vse-starty-v-rossii-nichem-ne-khuzhe-chem-mezhdunarodnye-starty
Елена Вяльбе
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