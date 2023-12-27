Вяльбе рассказала, чьи спортивные карьеры достойны отдельных фильмов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что была бы рада увидеть фильмы о судьбах спортсменов Александра Тихонова, Анфисы Резцовой, Александра Карелина и многих других.

«Мне кажется, в биографии Александра Тихонова много интересного было, о Юре Борзаковском было бы интересно. Я уж не буду говорить о лыжниках, там можно целую эпопею создать. И Анфиса Резцова — человек, достойный того, чтобы о ней сняли фильм, ведь это уникальный случай, когда спортсмен становится олимпийским чемпионом в разных видах спорта», — рассказала Вяльбе ТАСС.

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