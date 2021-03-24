Вяльбе отреагировала на ответ ВАДА относительно TUE у норвежских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление ВАДА по поводу терапевтических исключений у норвежских лыжников.

В начале марта Вяльбе выразила мнение, что успехи норвежцев на лыжне связаны в том числе с препаратами, которые они принимают по справкам. Сегодня, 24 марта, ВАДА написало официальный ответ.

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — цитирует sport24 Вяльбе.

В ВАДА напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить этот эффект.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал Вяльбе, выразив уверенность, что норвежцы годами употребляют запрещенные препараты.

«Бороду вытирают, финишируют в соплях — годами, десятилетиями», — сказал Тихонов «СЭ».

С Вяльбе согласилась и трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова. В интервью «СЭ» она заявила: «Нас обвиняют, а они все чистые. Такого не бывает. Не знаю, почему так происходит».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал терапевтические исключения «лайзейкой к легализированному допингу».

А комментатор Дмитрий Губерниев, напротив, не согласился с Вяльбе, заявив, что ее слова «не способствуют повышению авторитета на международной арене».