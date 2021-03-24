Резцова о заявлении Вяльбе про норвежцев: «Нас обвиняют, а они все чистые. Так не бывает»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в беседе с «СЭ» прокомментировала ответ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слова Елены Вяльбе о связи прогресса норвежских лыжников с использованием терапевтических исключений.

По словам Вяльбе, сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, но обыгрывает остальных из-за терапевтических исключений.

«Согласна с Вяльбе на все сто. Нас обвиняют, а они все чистые. Такого не бывает. Не знаю, почему так происходит», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 24 марта, в ВАДА отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе по поводу терапевтических исключений. В организации напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.

(Константин Колмаков)