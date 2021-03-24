Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ответ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слова Елены Вяльбе о связи прогресса норвежских лыжников с использованием терапевтических исключений.

«ВАДА сказало всё правильно. Я считаю, что Елена Валерьевна неправа. Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Если у кого-то из наших спортсменов проблемы со здоровьем, то нужно применять терапевтические исключения. Почему нет? Для этого нужно развивать институт спортивной медицины. Голословно в чем-то обвинять — неправильно. Что же она во время чемпионата мира молчала? Такие заявления не способствуют повышению нашего авторитета на международной арене. Задним умом можно рассуждать о чем угодно», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в ВАДА отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе по поводу терапевтических исключений. В начале марта она выразила мнение, что успехи норвежцев на лыжне связаны в том числе с препаратами, которые они принимают по справкам.

В ВАДА напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.

(Владимир Пушкарев)