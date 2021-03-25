Вяльбе будет комментатором на чемпионате России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует для зрителей один из финалов национального чемпионата, который стартует с 27 марта в Тюмени, информирует ТАСС.

Все трансляции гонок турнира пройдут в социальных сетях «Телеспорт Медиа».

«Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры «Одноклассников» и «ВКонтакте» сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата», — цитирует компания Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.