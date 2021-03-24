Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ответ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слова Елены Вяльбе о связи прогресса норвежских лыжников с использованием терапевтических исключений.

«ВАДА четко декларировал ту дорожную карту, как спортсмены получают терапевтические исключения. В их ответе не написано, какие это терапевтические исключения. Когда посмотришь фамилии тех, кто этим занимался, сразу возникают вопросы. Это мировые лидеры в различных видах спорта. Все эти терапевтические исключения — лазейка к легализованному допингу. На сегодняшний день ВАДА борется с теми людьми, кому она не дает таких разрешений. Это очевидно», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее, 24 марта, в ВАДА отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе по поводу терапевтических исключений. В организации напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.

Кроме того, в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в списке запрещенных веществ и методов их приема ВАДА.

(Владимир Пушкарев)