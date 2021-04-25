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Вяльбе опубликовала фото со свадьбы Большунова и Жеребятьевой

11:31
Елена Вальбе. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Елена Вальбе. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетила свадьбу российских лыжников Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.

«Такой чудесный сегодня день! Счастья вам, ребята!» — написала Вяльбе в своем Instagram.

Свадьба Большунова и Жеребятьевой состоялась 23 апреля.

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