Вяльбе опубликовала фото со свадьбы Большунова и Жеребятьевой
11:31
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетила свадьбу российских лыжников Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.
«Такой чудесный сегодня день! Счастья вам, ребята!» — написала Вяльбе в своем Instagram.
Свадьба Большунова и Жеребятьевой состоялась 23 апреля.
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