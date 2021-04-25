Большунов и Жеребятьева станцевали на своей свадьбе под песню «Суперзвезда». Видео

Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов и лыжница Анна Жеребятьева сыграли свадьбу 23 апреля.

В истории Instagram опубликовали видео, на котором пара танцует зажигательный танец на своей свадьбе.

Большунов на чемпионате мира в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете и бронзу в командном спринте. По итогам сезона лыжник одержал победу в общем зачете Кубка мира.