Большунов и Жеребятьева станцевали на своей свадьбе под песню «Суперзвезда». Видео
10:21
Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов и лыжница Анна Жеребятьева сыграли свадьбу 23 апреля.
В истории Instagram опубликовали видео, на котором пара танцует зажигательный танец на своей свадьбе.
Большунов на чемпионате мира в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в марафоне и эстафете и бронзу в командном спринте. По итогам сезона лыжник одержал победу в общем зачете Кубка мира.
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