Лыжники группы Перевозчикова проведут первый сбор в Швеции

Тренер Данил Акимов рассказал, когда члены сборной России по лыжным гонкам, включенные в тренерскую группу Олега Перевозчикова, начнут подготовку к олимпийскому сезону.

«Первый тренировочный сбор у нас запланирован с 17 по 31 мая, он должен пройти в шведском Торсби в лыжном тоннеле. Раньше мы ездили кататься в Норвегию, но сейчас из-за пандемии эта страна пока закрыта, поэтому было принято решение поехать в Швецию. В Торсби есть также роллерная трасса и все остальное, что необходимо для тренировок. Это полноценный лыжный центр.

На сегодняшний день у меня нет информации, что кто-то из спортсменов может пропустить этот сбор, планируют приехать все. Сейчас лыжники проходят углубленное медицинское обследование. Кто-то прошел его 22 апреля, кому-то предстоит это сделать 26 числа», - цитирует Акимова ТАСС.

22 апреля был утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон. В группу Перевозчикова вошли Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов и Иван Якимушкин.