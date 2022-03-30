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Сегодня, 11:24

Определились все участники мужского финала командного спринта на чемпионате России

Кузнецов и Горбунов выиграли второй полуфинал командного спринта на чемпионате России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Стали известны все участники мужского финала командного спринта классическим стилем на чемпионате России.

Во втором полуфинале победу одержали Андрей Кузнецов и Иван Горбунов. Второе место заняли Иван Безматерных и Савелий Коростелев, на третьей строчке — Илья Семиков и Илья Порошкин, четвертыми стали Максим Зубцов и Александр Гребенько.

Все четыре пары вышли в финал, где вместе с ними выступят пары Александр Большунов/Александр Терентьев, Алексей Виценко/Ермил Вокуев, Андрей Феллер/Владимир Фролов, Денис Филимонов/Сергей Ардашев, Владислав Азанов/Владислав Афанасьев и Сергей Забалуев/Андрей Краснов.

Мужской финал в командном спринте пройдет после завершения женского финала.

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