Определились все участники мужского финала командного спринта на чемпионате России

Кузнецов и Горбунов выиграли второй полуфинал командного спринта на чемпионате России

Стали известны все участники мужского финала командного спринта классическим стилем на чемпионате России.

Во втором полуфинале победу одержали Андрей Кузнецов и Иван Горбунов. Второе место заняли Иван Безматерных и Савелий Коростелев, на третьей строчке — Илья Семиков и Илья Порошкин, четвертыми стали Максим Зубцов и Александр Гребенько.

Все четыре пары вышли в финал, где вместе с ними выступят пары Александр Большунов/Александр Терентьев, Алексей Виценко/Ермил Вокуев, Андрей Феллер/Владимир Фролов, Денис Филимонов/Сергей Ардашев, Владислав Азанов/Владислав Афанасьев и Сергей Забалуев/Андрей Краснов.

Мужской финал в командном спринте пройдет после завершения женского финала.