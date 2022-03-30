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Вяльбе: «Первые, кто нам написал после отстранения, — это Венесуэла. Сказали: «Может, это смешно, но если вам что-то нужно — наши двери открыты»

Вяльбе рассказала, что российским лыжникам предложили помощь в Венесуэле
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о поддержке со стороны иностранных организаций.

«Лучшая тренировка — это соревнования? Сто процентов. Мы связываемся с китайцами, с которыми можем вместе тренироваться и соревноваться. У них есть какие-то места, где мы можем летом и осенью потренироваться. Мы в тесном контакте с белорусами и казахами, у нас хорошие отношения с Арменией, если надо — поедем туда в горах готовиться.
На самом деле, при желании всех сторон и людей, которые с нами в хороших отношениях... Честно скажу, самые первые, кто написал нам письмо, — это Венесуэла. Президент федерации сказал: «Может, это немножко смешно, но если вам вдруг что-то нужно, если вы хотите у нас тренироваться или просто приехать к нам отдохнуть — наши двери для вас всегда открыты». Это было 3-5 марта. На самом деле, есть люди, есть мир, мы можем в этом мире тренироваться и находить возможности. В том числе, может, не с такими сильными, но все-таки конкурентами», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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