Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о поддержке со стороны иностранных организаций.

«Лучшая тренировка — это соревнования? Сто процентов. Мы связываемся с китайцами, с которыми можем вместе тренироваться и соревноваться. У них есть какие-то места, где мы можем летом и осенью потренироваться. Мы в тесном контакте с белорусами и казахами, у нас хорошие отношения с Арменией, если надо — поедем туда в горах готовиться.

На самом деле, при желании всех сторон и людей, которые с нами в хороших отношениях... Честно скажу, самые первые, кто написал нам письмо, — это Венесуэла. Президент федерации сказал: «Может, это немножко смешно, но если вам вдруг что-то нужно, если вы хотите у нас тренироваться или просто приехать к нам отдохнуть — наши двери для вас всегда открыты». Это было 3-5 марта. На самом деле, есть люди, есть мир, мы можем в этом мире тренироваться и находить возможности. В том числе, может, не с такими сильными, но все-таки конкурентами», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.