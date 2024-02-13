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Вяльбе — о Степановой, отыгравшей 50 секунд в эстафете: «Все ожидаемо»

Вяльбе назвала важное качество лыжницы Степановой после эстафеты
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала выступление Вероники Степановой на четвертом этапе эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— Могли предположить, что Степанова отыграет больше минуты на такой дистанции?

— С учетом того что она у них выигрывает больше на дистанции, все ожидаемо.

— Казалось, что Патрина не должна столько проигрывать.

— У Лизы сейчас не суперформа. Все ожидаемо. Даже по движениям видно, что она не та.

— Тройка лидеров не заигралась между собой, подпустив Степанову?

— Думаю, нет. Они реально шли в свою силу. Выше головы не прыгнешь. Если сил нет, как ты побежишь?

— Может быть, сказалось, что второй день подряд гонки?

— И что? Вероника вчера тоже бежала.

— И бежала не лучшим образом.

— Слушайте, спустились с гор, с большой высоты. Каждый день играет роль. Сегодня — в яме, завтра — в суперсостоянии. Так бывает, ничего в этом такого нет. Единственное, могу сказать, что Степанова, конечно, эстафетчица. Это очень важно.

— У нее есть дух соперничества?

— Есть-есть. По ней видно. Вы помните чемпионат России в 2021 году, когда про нее никто не знал, а она провела последний этап эстафеты так, что Дальний Восток оказался в призах. Это важно, когда человек в эстафете выкладывается. Это круто.

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13 февраля команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете. За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Всероссийская Спартакиада 2024
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
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