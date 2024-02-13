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Непряева: «Сделала все, что от меня зависит, чтобы привести нашу команду к победе»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Дарья Непряева прокомментировала свое выступление в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени. Непряева бежала первый этап за команду Татарстана, которая по итогам гонки завоевала бронзу.

— Здорово провели свой первый этап. Насколько комфортно чувствовали себя в этой роли?

— Чувствовала себя комфортно. Я не первый раз бегу первый этап. Прекрасно знаю, как нужно раскладываться, как нужно работать. Я сделала все, что от меня зависит, чтобы привести нашу команду к победе.

— Придали серьезный импульс. До последнего этапа команда Татарстана шла в группе, во многом благодаря вам.

— Не только благодаря мне. Благодаря Лиде (Горбуновой), Вике (Трошиной), Настя (Доценко) уже работала до конца. Но Вероника (Степанова) очень сильная, все об этом знают. Каждый из нас сделал все, что мог. Мы третьи. Это классно.

— Не было ощущения, что тройка лидеров на последнем этапе завязла в борьбе между собой?

— Мы верили, что у Вероники не получится догнать. Но получилось, как получилось.

— Понимали, что 50 секунд — это не отрыв от Степановой?

— Конечно, это отрыв. Девчонки шли, работали между собой, подпустили Веронику, а Вероника уже сделала свое дело, — сказала Непряева.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Всероссийская Спартакиада 2024
Сборная России по лыжным гонкам
Дарья Непряева
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