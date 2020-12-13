Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники поставили красивую точку, победив в заключительной гонке на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Россияне Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

?- Эмоции самые замечательные, самые наилучшие! Прекрасно боролись и девчонки, и парни, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Мужчины завершили этап, поставив красивую жирную точку. Когда есть возможность брать, надо брать, поэтому они это исполнили в полной мере. Молодцы, я за них рада! Приятно, что ребята с трех разных групп на пьедестале.