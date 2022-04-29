Степанова: «Призовые мы сами должны зарабатывать. Через личных спонсоров, например»

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова объяснила свои слова о призовых, которые назвала главной мотивацией.

«После моих слов развернулась целая дискуссия, и многие уважаемые люди меня и похвалили, и покритиковали. Я совершенно точно не хочу, я против того, чтобы деньги на призовые для лыжников-профессионалов шли из бюджета — неважно, федерального или местного. Деньги из бюджета должны прежде всего идти в детский спорт — я сама еще недавно получала лыжи и ботинки не от персональных спонсоров, а в детской спортшколе, как и тысячи других девочек и ребят.

Мы получаем зарплаты. Большие или малые — это кому как, но эти вопросы решает государство, есть тарифные ставки и дополнительные вознаграждения за успехи, они опубликованы, открыты.

Призовые же мы сами должны зарабатывать. Через личных спонсоров, например. У ведущих лыжников сборной такие есть, вы все видите их логотипы на одежде. Что это, если не форма призовых?

Но еще более важно всем нам научиться зарабатывать через телевидение, через продажу прав. Другого в мире еще не придумали», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.