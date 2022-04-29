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Сегодня, 11:40

Владимир Путин поздравил лыжницу Галину Кулакову с 80-летием

Виктория Кравченко
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Президент Владимир Путин поздравил первую в истории отечественного лыжного спорта четырехкратную олимпийскую чемпионку Галину Кулакову с 80-летием.

«Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы. В вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру», — говорится на сайте Кремля.

Лыжница Галина Кулакова является 4-кратной олимпийской чемпионкой, 5-кратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира и 39-кратной чемпионкой СССР.

Источник: http://kremlin.ru/
Владимир Путин
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