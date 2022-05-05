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Сегодня, 11:06

В FIS ответили на слова Вероники Степановой, раскритиковавшей идею уравнять дистанции

Виктория Кравченко
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Глава комитета лыжных гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг отреагировала на слова российской лыжницы Вероники Степановой.

Ранее Ульванг предложил уравнять длину дистанций у женщин и мужчин. На что Степанова написала: «В каком мире он живет? Связь с реальностью отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 для женщин. Какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50? Там победительница будет бежать 2:10 —2:20 в идеальных условиях. А, извините, Тереза [Йохауг] же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет?»

«Очень удивительно, что она использовала именно этот аргумент, так как у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического значения», — цитирует Ульванга Nettavisen.

Вероника Степанова
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