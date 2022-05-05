В FIS ответили на слова Вероники Степановой, раскритиковавшей идею уравнять дистанции

Глава комитета лыжных гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг отреагировала на слова российской лыжницы Вероники Степановой.

Ранее Ульванг предложил уравнять длину дистанций у женщин и мужчин. На что Степанова написала: «В каком мире он живет? Связь с реальностью отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 для женщин. Какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50? Там победительница будет бежать 2:10 —2:20 в идеальных условиях. А, извините, Тереза [Йохауг] же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет?»

«Очень удивительно, что она использовала именно этот аргумент, так как у нас много информации об этом. Женщины, возможно, лучше мужчин подходят для того, чтобы бегать длинные дистанции. Для меня это имеет и символическое значение, помимо важного практического и экономического значения», — цитирует Ульванга Nettavisen.