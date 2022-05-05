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Сегодня, 11:14

Бывший тренер сборной России Крамер возглавил сборную Италии по лыжным гонкам

Читать «СЭ» в
Маркус Крамер (слева) теперь будет тренировать итальянок.
Фото ФЛГР

Экс-тренер сборной России Маркус Крамер возглавил национальную команду по лыжным гонкам Италии. Об этом специалист сообщил «СЭ».

«Следующие четыре года я буду главным тренером сборной Италии», — сказал Крамер «СЭ».

Крамер входил в штаб сборной России по лыжным гонкам с сентября 2015 по февраль 2022 года.

Как сообщает издание Fondo Italia, в группу специалиста вошли: Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино, Джандоменико Сальвадори, Люция Скардони, Давиде Грац, Анна Комарелла, Грета Лоран и Катерина Ганц.

Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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