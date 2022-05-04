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Сегодня, 22:58

Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер возглавил команду Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Маркус Крамер стал главным тренером сборной Италии по лыжным гонкам, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок Италии.

В группу спортсменов, которые будут работать под руководством немецкого специалиста, вошли девять лыжников: Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Паоло Вентура, Давиде Грац, Лючия Скардони, Грета Лоран, Анна Комарелла и Катерина Ганц.

Крамер работал в сборной России с 2015 года, в конце марта стало известно, что он покинул команду.

Источник: https://www.fisi.org/la-composizione-delle-squadre-di-sci-di-fondo-per-la-stagione-2022-23/
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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