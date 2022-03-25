Дементьев осудил поведение международных федераций по отношению к российским спортсменам

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Все правила олимпийской хартии нарушены. Это противоречит всем законам и идеологии спорта. Не понимаю, почему они так поступают. Некрасивое поведение международных федераций. Однозначно международное сообщество больше потеряет. Здесь просто нужно ставить вопрос легитимности этих федераций, принятия их решений, и, как они это будут компенсировать с возвращением наших спортсменов в международный спорт», — сказал Дементьев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Российский лыжник также считает, что спортивные функционеры должны сделать привлекательными внутренние старты.

«Нужно создать те площадки, которые были бы интересны и продаваемы. Если сравнивать с футболом, то есть разные чемпионаты, которые довольные интересные по накалу. Если мы создадим чемпионат с трансляциями, со спонсорами и зрителями, то уровень спортсменов будет такой же высокий», — заявил Дементьев.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.