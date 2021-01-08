Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги мужского масс-старта классическим стилем на 15 километров. Его победителем стал Александр Большунов. Другой россиянин — Алексей Червоткин — занял третье место.

«Конечно, отсутствие Норвегии сказывается на наши победы. Но я бы не стал принижать уровень соперников, с которыми мы соревнуемся. Но пока норвежцы самая сильная нация в лыжах, мы же пока вторые, но уже давно к ним приблизились во всю! Скоро норвежцы приедут, там и посоревнуемся», — сказал Бородавко в комментарии «СЭ».

24-летний Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова, одержав пять побед подряд на «Тур де Ски».

(Владислав Флегонтов)