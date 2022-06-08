Трефилов жестко о норвежских лыжниках: «Пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков»

Гандбольный тренер Евгений Трефилов прокомментировал нежелание норвежских лыжников выступать на одних соревнованиях с российскими спортсменами.

«Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну, хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры. Потому и могут себе позволить громко говорить. В лыжных гонках — лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут. Ну, так только русским нельзя, тебя через пять лет поймают и накажут. А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует», — цитирует «Чемпионат» Трефилова.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22.

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило с заявлением о том, что выступление российских и белорусских спортсменов на этапах Кубка мира в этой стране является «нежелательным» из-за ситуации на Украине. Чемпионом прошлого сезона в общем зачете стал норвежец Йоханнес Клебо (1375 очков). Второе место занял российский лыжник Александр Большунов (878 очков).