Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:26

Большунов прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением по поводу отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится главной мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — сказал Большунов в эфире ГТРК «Пенза».

1 марта международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bL-CP3uDorE
Александр Большунов
3
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
А почему молчит Тутберидзе? Двух слов в соцсетях мало, чтобы всех успокоить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжница Истомина: «Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости