Большунов прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением по поводу отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится главной мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — сказал Большунов в эфире ГТРК «Пенза».

1 марта международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.