Стали известны списки кандидатов в мужскую и женскую сборные России по лыжным гонкам
Опубликованы списки кандидатов в мужскую и женскую сборные России по лыжным гонкам на сезон-2022/23. Информация появилась на официальном сайте Министерства спорта России.
В списки кандидатов в мужскую сборную попали: Александр Большунов, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Иван Горбунов, Ильназ Закиров, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Федор Назаров, Артем Николаев, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
В списки кандидаток в женскую сборную вошли: Елизавета Бекишева, Лилия Васильева, Анна Грухвина, Светлана Заборская, Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Наталья Непряева, Дарья Непряева, Алеся Рушенцева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Виктория Трошина, Анастасия Фалеева, Ольга Царева, Елизавета Шалабода, Наталия Шевченко.