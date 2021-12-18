Терентьев и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
Российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Лучший результат в квалификации показал норвежец Хавард Таугболь — 2.13,06. Терентьев показал 8-е время (отставание — +3,58), Ретивых стал 9-м (+3,66)
Александр Большунов не смог пробиться в 1/4 финала, он показал 31-й результат, уступив Таугболю 6,04 секунды. Большунов проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.
В квалификации выступили еще двое россиян: Денис Филимонов занял 47-е место (+8,70), Федор Назаров стал 55-м (+10,01).
Лыжные гонки
Кубок мира
Спринт
Мужчины
Квалификация
1,3 км
1. Хавард Таугболь (Норвегия) — 2.13,06
2. Ришар Жув (Франция) — отставание +0,82 секунды
3. Джеймс Шунмейкер (США) — +1,16
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8. Александр Терентьев (Россия) — +3,58
9. Глеб Ретивых (Россия) — +3,66
31. Александр Большунов (Россия) — +6,04
47. Денис Филимонов (Россия) — +8,70
55. Федор Назаров (Россия) — +10,01
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