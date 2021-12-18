Терентьев и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Лучший результат в квалификации показал норвежец Хавард Таугболь — 2.13,06. Терентьев показал 8-е время (отставание — +3,58), Ретивых стал 9-м (+3,66)

Александр Большунов не смог пробиться в 1/4 финала, он показал 31-й результат, уступив Таугболю 6,04 секунды. Большунов проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.

В квалификации выступили еще двое россиян: Денис Филимонов занял 47-е место (+8,70), Федор Назаров стал 55-м (+10,01).

Лыжные гонки

Кубок мира

Спринт

Мужчины

Квалификация

1,3 км

1. Хавард Таугболь (Норвегия) — 2.13,06

2. Ришар Жув (Франция) — отставание +0,82 секунды

3. Джеймс Шунмейкер (США) — +1,16

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8. Александр Терентьев (Россия) — +3,58

9. Глеб Ретивых (Россия) — +3,66

31. Александр Большунов (Россия) — +6,04

47. Денис Филимонов (Россия) — +8,70

55. Федор Назаров (Россия) — +10,01