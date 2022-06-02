Татьяна Сорина рассказала о тренировочных сборах в Архызе

Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала, как прошли тренировочные сборы в Архызе.

«Пока непривычно, потому что сегодня первый раз палку взяла. Сил, конечно, мало, но, я думаю, скоро все восстановится.

Сначала я вышла, на эйфории пошло, легко было, ничего не беспокоило. Потом, где-то через полчаса, все равно стало беспокоить плечо, все-таки два месяца перерыва я вообще ничего не делала рукой. Операция сильно сказывается, поэтому будем потихонечку втягиваться. Хотя мне уже хочется полностью за тренировку с палкой кататься, но, наверное, пока этого не стоит делать", — сказала Сорина на YouTube-канале СБР.

Сорина является олимпийской чемпионкой, серебряным призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 в Руке.