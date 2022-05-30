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Сегодня, 16:46

Уравнивание мужских и женских дистанций пока не распространяется на лыжный чемпионат мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Принятое Международной федерацией лыжного спорта (FIS) решение об уравнивании мужских и женских дистанций пока не распространяется на предстоящий чемпионат мира в словенской Планице, информирует ТАСС.

Конгресс FIS на прошлой неделе уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 км до 50 км.

В FIS уточнили, что реформа пока затронула только Кубок мира.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Планице с 21 февраля по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14770073
Сборная России по лыжным гонкам
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