Уравнивание мужских и женских дистанций пока не распространяется на лыжный чемпионат мира

Принятое Международной федерацией лыжного спорта (FIS) решение об уравнивании мужских и женских дистанций пока не распространяется на предстоящий чемпионат мира в словенской Планице, информирует ТАСС.

Конгресс FIS на прошлой неделе уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км, у женщин марафон увеличился с 30 км до 50 км.

В FIS уточнили, что реформа пока затронула только Кубок мира.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Планице с 21 февраля по 5 марта.