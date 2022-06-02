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Сегодня, 09:15

Егор Сорин рассказал о восстановлении Татьяны Сориной после операции на руке

Виктория Кравченко
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, как восстанавливается его супруга, лыжница Татьяна Сорина после операции на руке, которую она перенесла в марте 2022 года.

«У нее возникли некоторые проблемы с бицепсом — на данный момент он функционирует максимум на 10 процентов. Думаю, месяца через 2-3 он сможет полностью восстановиться.

Определяем задание по состоянию — может она или не может кататься долго, или, нужно, допустим, разбавить тренировку кроссом. По-хорошему, конечно, реабилитация должна происходить в клинике под присмотром специалистов, но в нашем случае это практически невозможно», — рассказал Сорин YouTube-каналу СБР.

Сорина является олимпийской чемпионкой, серебряным призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам-2020/21 в Руке.

Сборная России по лыжным гонкам
Егор Сорин
Татьяна Сорина (Алешина)
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