Ступак призналась, что продолжает общение с экс главным тренером сборной России Крамером

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак призналась, что продолжает общение с экс главным тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Продолжаю ли общаться с Крамером? Да, мы постоянно на связи, но он ни в том, ни в этом году не лез в мой тренировочный процесс. Даже не спрашивает меня, что мы делаем на тренировках. Ему интересно пообщаться на более личные темы: как себя чувствую, какой у меня настрой. Разговариваем и о бытовых вещах, делимся новостями из наших семей. Сейчас наше общение более родственное и дружеское общение, чем когда он был моим тренером», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Крамер работал в национальной команде России с 2015 года. Прошлой весной он покинул сборную.