Ступак пожелала российскому спорту добавить зрелищности и медийности в 2024 году

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выступила с пожеланиями на 2024 год.

«Пожалуй, на следующий год я пожелала бы российскому спорту добавить еще больше зрелищности, масштаба и медийности, по крайней мере в нашем виде спорта. Потому что результаты есть, красивая и честная борьба была, есть и будет всегда. Пусть случится так, что лыжные гонки попробует, если не в профессиональном контексте, то хотя бы в любительском, каждый житель страны. Лыжи и объединяют, и оздоравливают, и вообще очень много чего дают», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году.