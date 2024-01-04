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Сегодня, 14:19

Нисканен выиграла гонку преследования на этапе «Тур де Ски» в Давосе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кертту Нисканен.
Фото AFP

Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).

35-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 0,7 секунды. Второе место заняла американка Рози Бреннан (+0,8), третье — ее соотечественница Джессика Диггинс (+8,7).

«Тур де Ски»

5-й этап. Давос, Швейцария

Женщины

20 км, гонка преследования

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.12.0,7

2. Рози Бреннан (США) - +0,8

3. Джессика Диггинс (США) — +8,7

Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Рози Бреннан
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