Нисканен выиграла гонку преследования на этапе «Тур де Ски» в Давосе
Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).
35-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 0,7 секунды. Второе место заняла американка Рози Бреннан (+0,8), третье — ее соотечественница Джессика Диггинс (+8,7).
«Тур де Ски»
5-й этап. Давос, Швейцария
Женщины
20 км, гонка преследования
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.12.0,7
2. Рози Бреннан (США) - +0,8
3. Джессика Диггинс (США) — +8,7
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