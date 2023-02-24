Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказал соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера России по лыжным гонкам Валентина Самохина.

«Он один из великих тренеров, которые вложили очень многое в развитие лыжных гонок и воспитание спортсменов. На протяжении долгого времени он работал с молодежной командой, с лучшими молодыми спортсменами. Через его руки прошли сильные спортсмены. Он один из ведущих наших тренеров, который оставил след в лыжном спорте. Большая утрата, очень жаль, что такие люди уходят. Он интересовался до последних дней, у него была разработана собственная методика подготовки. Он делился ей с различными тренерами. Он всегда пользовался уважением и популярностью среди спортсменов и тренеров. 85 лет — это возраст. Но уход таких людей, такие потери — всегда неожиданные», — сказал Бородавко «СЭ».

Валентин Самохин подготовил олимпийских чемпионов Владимира Смирнова и Алексея Прокуророва, а также призеров чемпионатов мира Сергея Крянина и Андрея Кириллова.