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Бородавко — о победе Большунова: «Постепенно начинает набирать, состояние у Александра хорошее»

Бородавко отреагировал на победу Большунова в скиатлоне на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке
Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Александра Большунова в скиатлоне на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«За последние полтора месяца многое не удалось сделать, что было намечено. Срочно менялись планы подготовки, вмешалась болезнь. Большое количество переездов. Но сегодня было видно, что состояние у Александра достаточно хорошее. Он постепенно начинает набирать. В дистанционных гонках он чувствует себя увереннее, чем в спринте. Будет еще много гонок. Надеюсь, что с каждой из них у Александра будет больше уверенности», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов пробежал дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 44,7 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов (+ 32,7 секунды), третье — Илья Семиков (+33,6).

25 февраля на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» пройдет женский скиатлон.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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