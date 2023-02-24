Вяльбе: «Если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Напрогибались уже! Хватит!»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем российских спортсменов.

«Мое глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну. Никаких больше нейтральных статусов мы представлять не должны. Хватит. А они все время ищут для нас заковырки — где-то еще мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит!» — сказала Вяльбе «СЭ».

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.