Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился впечатлениями от проходящего чемпионата России по лыжным гонкам.

«Победа Непряевой? Результаты на чемпионате России не важны. Это важно для самих спортсменов, чтобы они продолжали соревноваться. Другое дело, что уже нет того психологического настроя, как раньше. Но это дает свободу для состава, который просматривается в одну из групп сборной России. К сожалению, на чемпионате России нет конкуренции», — сказал Бородавко «СЭ».

Чемпионат России-2022 проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.