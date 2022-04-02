Бородавко прокомментировал победу Непряевой в гонке на 30 километров на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в гонке на 30 километров на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Наталья Непряева здесь выигрывает все дистанции малой кровью. Я не могу сказать, что для нее это легкая прогулка, но, скажем так, нет большого напряжения. При этом Мария Истомина подтвердила свой класс, что важно», — сказал Бородавко «СЭ».

Второе место заняла Елизавета Шалабода, которая проиграла Непряевой 1,9 секунды. На третьей строчке — Мария Истомина, уступившая победительнице 3,4 секунды.

Непряева выиграла все личные гонки на турнире. Всего у нее пять золотых медалей чемпионата России-2022 и одна бронза в эстафете.

Чемпионат России-2022 проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.