Старший тренер сборной России подвел итог индивидуальных гонок на этапе «Тур де Ски» в Италии
18:14
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» итоги четвертого этапа «Тур де Ски».
«Давно не помню таких результатов! При этом у нас еще 7 и 8 место. Считаю, что это выдающийся результат. Как мы и говорили, конкуренция в команде высокая. Такая плотность результатов только радует.
Думаю, Червоткин уже восстановился морально после последнего столкновения. Надеюсь, все уже хорошо.
Если говорить о девушках, то есть неплохие результаты. Нужно смотреть. А Непряеву давайте оставим в покое и дадим ей возможность найти себя психологически. Эта девушка очень сильная, все у нее будет нормально», — сказала Бородавко.
(Данил Алешин)
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