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Сегодня, 15:43

Стала известна посещаемость этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», в финальный день этапа Кубка России в Сыктывкаре на стадионе комплекса имени Раисы Сметаниной собралось более 1000 человек.

Точную посещаемость посчитать затруднительно, так как, по словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, очень много людей смотрели гонку в лесах за пределами стадиона, многие сами в этот момент катались на лыжах.

Общую посещаемость этапа за три соревновательных дня организаторы и персонал стадиона оценили в 2000 человек.

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