Вяльбе ответила на вопрос о конкуренции лыжников с Большуновым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос о конкуренции лыжников с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

— Когда вы говорили о конкуренции. Александр Большунов везде выигрывает. В спринтах есть конкуренция?

— Если все будет хорошо. У (Артема) Мальцева, у (Ивана) Червоткина и у (Дениса) Спицова [будут шансы]. Если не в этом году, то вскоре Ваня переварит нагрузки, которые получил при переходе к Юрию Викторовичу (Бородавко). Будет неслабая конкуренция. Если бы Ваня так не тренировался летом, он бы сейчас был посвежее. Мы же хотим [заложить базу] на будущее четырехлетие. Его талант и физические возможности позволяют бороться.

— Сегодня Семиков, который стал вторым, сказал, что с ним бороться почти нереально.

— Наши прогнозы с Юрием Викторовичем не сбывались. С другой стороны, что одному ему гулять.

— Что можете сказать по итогам этапа?

— Наши победили.

— Чья победа понравилась больше всего?

— Не знаю. Наверное, если говорить про сегодня, то Наташка Непряева и Терентьев.

— Большунов не все забрал.

— Он и до этого не все забирал. В целом, все было хорошо. Была борьба. Это важно и для лидеров тоже. Надо заставлять себя терпеть, чтобы совсем не проваливаться в яму, потому что выходить будет тяжело. Мне кажется, что ни девчонки, ни ребята не дают им расслабляться.

Всегда говорю, что не люблю, когда какие-то неизвестные люди вдруг вылетают откуда-то. Все идет ровно. Бывают какие-то досадные и обидные мелочи. Кто-то палку сломал, что-то еще. Была ли в этот раз какая-то досадная мелочь? Мне жалко Никиту Родионова, который сломал палку. Сейчас узнали, что она была цела, просто оторвался темляк. Если бы он знал, то просто засунул бы обратно и бежал дальше.