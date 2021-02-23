Первая лыжная гонка на ЧМ может быть перенесена из-за теплой погоды
Спринтерская гонка на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии может быть перенесена из-за слишком теплой погоды, информирует AftonBladet. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Мужской и женский спринты должны пройти в этот четверг. Однако, как пишет AftonBladet, состояние трассы в Оберстдорфе не позволит провести соревнования.
Квалификация гонки у мужчин и женщин с раздельного старта свободным стилем, которая должна была пройти в среду, также будет перенесена.
По прогнозам, в среду и четверг в Оберстдорфе ожидается 13 градусов тепла. Сегодня там стоит такая же температура.
Напомним, что чемпионата мира по лыжным видам спорта должен пройти с 24 февраля по 7 марта.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе
Дополнительная информация:
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Epj135/avslojar-sprinten-i-skid-vm-flyttas
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